Перед відставкою директор “Коломияводоканалу” пішов у відпустку

На сесії Коломийської міської ради, яка відбулася 20 липня, стало відомо, що директор КП “Коломияводоканал” Ігор Калиняк іде у відставку.

Він обіймав цю посаду з 2000 року.

Однак перед тим, як повністю скласти із себе повноваження керівника комунального підприємства Ігор Калиняк пішов у відпустку.

На цей час в.о. директора водоканалу виконуватиме Ірина Перегінчук – головний економіст підприємства.

Не виключено, що саме вона і стане новим директором КП “Коломияводоканал”.

Про це “Дзеркалу Коломиї” повідомив міський голова Ігор Слюзар.

Чи є ще якісь кандидатури, які влада розглядає на цю посаду, міський голова наразі не коментує.

Зазначимо, що Ірина Перегінчук є членом партії “Самопоміч”, від котрої балотувалася на виборах до Коломийської міської ради.

Також відомо, що вона долучилася до реалізації проекту щодо майбутньої реставрації будинку польського товариства “Сокіл” (Молодіжний центр).

Читайте також: Андрію Іванчуку присвоїли звання “Почесний громадянин Коломиї”