Андрію Іванчуку присвоїли звання “Почесний громадянин Коломиї”

Рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин Коломиї” народному депутату, родом з Коломиї, було прийняте сьогодні на сесії Коломийської міськради.

“Це заможна людина, що має великий вплив на рівні Києва. Не всі депутати такого рівня визнають, звідки вони родом, а він це робить і допомагає”, – зазначив міський голова Ігор Слюзар.

Андрій Іванчук – український політик, народний депутат України, член партії “Народний фронт”, Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, засновник благодійного фонду “Покуття”.

За його ініціативи у середмісті Коломиї побудували світло-музичний фонтан, комп’ютеризували всі школи та гімназію у місті та продовжують оснащувати сучасними комп’ютерами навчальні заклади у районі. Також фонд втілює низку інших програм, долучається до культурних та мистецьких заходів.