Через критику влади з виконкому виключили Володимира Пака, а мешканці Валової проти перекриття вулиці

Через критику влади з виконкому виключили Володимира Пака, а мешканці Валової проти...

20 липня у ратуші відбулося засідання чергової сесії Коломийської міської ради. Депутати розглядали поточні питання господарського, економічного та соціального життя міста. Однак, вже традиційно, вони залишились в тіні чергових скандалів.

Розпочалася сесія із виступу мешканців центральної частини міста, зокрема вулиць Валової, Чорновола, Шухевича, Театральної.

Люди представили звернення до міського голови та депутатів міської ради із вимогою відновити рух по вулиці Валовій.

“Вулицю перекрито, а жодних робіт там не проводиться. Це рішення призвело до ускладнення руху у центральній частині міста. Тут постійно виникають величезні затори, забруднюється повітря через велику кількість вихлопних газів, місцевим мешканцям ускладнено проїзд до власних помешкань”, – йдеться у документі.

Також люди вимагають негайно розблокувати проїзд по вулиці Валові. В іншому разі пообіцяли проводити акції громадянської непокори.

Міський голова Ігор Слюзар попросив цього не робити і пояснив, що роботи не проводилися через затримку коштів. А виконавець без них роботи починати не хотів. Тепер вже все вирішено, тож мер пообіцяв, що за 2 тижні проїзд вулицею Валовою буде розблоковано.

Після звернення коломиян, настав час депутатських запитів. Тамара Базюк (РПЛ) та Петро Крив’юк (Свобода) підтримали коломиян у їх вимогах щодо вулиці Валової.

Тарас Боднарук (НРУ) та Роман Крутко (Самопоміч) вимагали припинити продаж молочної продукції на вулицях міста в силу її потенційної небезпеки для здоров’я коломиян.

Василь Козоріз (УНП) звернув увагу на екологічні проблеми міста і зазначив, що Коломия – чи не єдине місто, де і кладовище і сміттєзвалище знаходяться в межах міста, що, на його думку, породжує велику екологічну небезпеку. Також міський депутат звернувся до обласних депутатів від Коломиї з проханням активніше відстоювати інтереси міста в обласній раді.

На цьому запити закінчились і почалося найцікавіше.

Першим питанням порядку денного міський голова Ігор Слюзар запропонував поставити виключення Володимира Пака із виконавчого комітету.

Причиною такого радикального рішення, за словами міського голови, було інтерв’ю пана Пака газеті “Дзеркало Коломиї”, в якому він критикував владу. У ньому пан Володимир, зокрема, сказав такі слова: “Для того щоб красти, потрібно показувати й певні результати. Інакше можливе збурення людей, можливі протестні акції. Тому поряд із задоволенням своїх меркантильних інтересів влада, звичайно, щось робить і для міста й громади”.

Саме ці слова про те, що “влада краде” і стали причиною конфлікту. За словами Ігоря Слюзара, він мав розмову із Володимиром Паком, у якій запитав його, чи має він підтвердження того, що влада краде. Після чого запропонував принести публічні вибачення.

“Оскільки пан Пак цього не зробив, – каже мер, – ініціював його виключення із складу виконавчого комітету“.

Також пан Слюзар додав, що цими словами Володимир Пак образив усіх представників виконавчої влади і депутатського корпусу.

Натомість Володимир Пак у свому виступі із трибуни зазначив, що в інтерв’ю не згадував нікого конкретно, хоча варто було б. “І підстави так казати, – продовжує пан Володимир, – є. Красти – це не означає поводити себе як кишеньковий злодій. Є схеми, які використовуються для цього і є підстави говорити, що такі схеми працюють у Коломийській міській раді“.

Підтримали Володимира Пака деякі депутати. Зокрема, Леся Бєлявська зазначила, що кожна людина має право на помилку. І якщо депутати з розумінням поставилися до ситуації із смертельним ДТП, яке вчинив секретар міської ради Любомир Жупанський, то варто піти на компроміс і з Володимиром Паком.

Петро Васкул зазначив, що на кожній сесії міської ради, а тим паче Верховної ради, безліч звинувачень та словесних перепалок, однак за це ніхто нікого не звільняє та не карає.

Оксана Яцяк сказала, що виключення Володимира Пака із виконкому буде означати те, що у Коломиї заборонено говорити, заборонено висловлювати свою думку, а тим паче ту, яка іде всупереч із владою.

Тамара Базюк також закликала знайти у цій справі консенсус.

Всі депутати, які виступали із проханням не виключати Володимира Пака із виконавчого комітету, сходились в одному – це ніщо інше як політична розправа над людиною, яка критикує владу.

Втім, найемоційніше на пропозицію Ігоря Слюзара відреагував Геннадій Романюк. Він разом із представниками “Правого сектору” хотіли припинити голосування. Його кинулись зупиняти Любомир Жупанський та Богдан Федорук. Розпочалась словесна перепалка, яка мало не закінчилась штовханиною.

Після бурхливого обговорення та десятихвилинної перерви Ігор Слюзар все таки поставив питання виключення Володимира Пака із виконкому. За це рішення проголосувало 23 депутатів. На місце В.Пака до складу виконкому включений учасник АТО Михайло Кушнірук.

Після цього емоції у залі засідань стихли і депутати взялися за решту питань порядку денного. Зокрема, прийняли зміни до бюджету, затвердили план роботи на 2-ге півріччя 2017 р., присвоїли Андрію Іванчуку звання “Почесний громадянин Коломиї” та розглянули ряд комунальних та земельних питань.

Віктор ФІТЬО

Фото: Андрій КАНЯ

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