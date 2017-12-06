Оголошений у розшук хлопець погорів на пограбуванні магазину в Коломиї

6 грудня приблизно о 3 год. ночі до поліції охорони надійшов сигнал про спрацювання сигналізації в магазині на вул. Бандери у Коломиї.

Про це повідомляє Управління поліції охорони області, пише Дзеркало Коломиї.



Прибувши на об’єкт, правоохоронці виявили сліди проникнення, а саме розбите вікно, через яке зловмисник і потрапив до приміщення. За гарячими слідами поліцейські затримали 23-річного злодія.

Під час перевірки особистих даних поліцейські встановили, що затриманий – мешканець Заболотова – з 1 грудня оголошений в розшук Снятинським відділом поліції у справі кримінального провадження.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу Коломийського відділу поліції.

Наразі затриманого доставлено до поліції для з’ясування усіх обставин злочину. Триває слідство.

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