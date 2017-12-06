На Франківщині син убив рідну матір

Раніше судимий 24-річний житель Надвірнянщини, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розпочав конфлікт зі своєю матір’ю, під час якого завдав їй двох колото-різаних ран грудної клітки, внаслідок чого потерпіла померла на місці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

На даний час зловмисник затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.

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