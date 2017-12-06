На Львівщині на смітнику знайшли новонароджену дитину. ВІДЕО

Було вже холодне, але живе. У Яворові, що на Львівщині, всього за кілька метрів від пологового знайшли немовля.
А згодом до лікарні з кровотечею прийшла і мама дитини.
Близько сьомої години ранку із пологового відділення вийшла санітарка викидати сміття. За цими чагарниками й знайшла дитину.
Оголену, брудну, з рваною пуповиною та вже синю.
Дівчинці одразу надали необхідну допомогу. Маля в інкубаторі.
Що було далі – дивіться у сюжеті ТРК РАІ.
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