Насильство у школі на Прикарпатті: школяр розповів, як його били до втрати свідомості. ВІДЕО

Учень франківської ЗОШ №13 Віталій Мельничук, його бабуся Наталія Мельничук та правозахисник і адвокат Олег Веремієнко розповіли, як у школі банда старшокласників жорстоко знущається над молодшими й тими, хто за них заступається.

Недавно франківців вразило відео, яке оприлюднив правозахисник і адвокат Олег Веремієнко: на відео, знятому учнями 13-ї школи, видно, як старшокласники б’ють молодшого школяра-сироту.

Про це повідомляє “КУРС“.

Як розповів тоді О. Веремієнко, знущання стало систематичним явищем – керівництво школи намагається замовчати факти.

Сьогодні на прес-конференції у Києві Олег Веремієнко, школяр Віталій Мельничук і його бабуся Наталія Мельничук розповіли, як та сама банда підлітків 28 січня цього року побила Віталія за те, що той заступився за сироту. Пізніше ця історія обернулася таким чином, що правоохоронці порушили справу не проти хуліганів, а проти батька Віталія, ветерана АТО, який пройшов бої під Карачуном.

“Приїхала сюди з Франківщини, щоб розказати, як побили мого онука Віталія, – розпочала бабуся. – Він був у лікарні, ми написали заяву про побиття, але до сьогодні ніхто нічого не зробив, тих підлітків ніхто навіть не опитував. Не знаю, чи справа відкрита, чи закрита, ми нічого про це не знаємо”.

Як розповів Віталій Мельничук, він перевівся у ЗОШ №13 з школи у Тисменицькому районі. Там познайомився з Юрієм Ільницьким – школярем, який був його сусідом.

“Коли я побачив, як над ним жорстоко знущаються старші, я захотів заступитися за нього. Як можуть старші групою бити меншого? Я запропонував Юркові проводити його додому, він погодився. Це не сподобалося старшокласникам, які над ним знущалися, і одного дня, коли я гуляв, мене один із хлопців заманив у двір школи. Там до мене підбігла група, вони почали ставити запитання, мене взяли в коло. Я старався якнайшвидше втекти звідти, у мене не було там шансів. Я намагався словами залагодити сварку, і до мене підбіг Юрій Перепічка й збоку вдарив кастетом. Я впав на землю, і мене почали бити по голові ногами. Коли я відключився, тоді зупинилися і мене відкачали. Як потім мені розповіли, я пролежав так без тями 30 хвилин, весь час кашляв кров’ю. У мене все лице було в крові… Коли перехожі спиталися, де я живу, не міг сказати. Але там був знайомий хлопець, який сказав, – і мене провели додому. У дома батьки дуже перелякалися, я все їм розповів”.

Згодом лікарі констатували у дитини струс головного мозку, забій м’яких тканин тіла і обличчя, міопію легкого ступеня обох очей і ангіопію сітківки обох очей.

За словами бабусі і адвоката, негайно після побиття батько хлопця спробував самотужки затримати і передати поліції хуліганів. Він одразу пішов додому до Юрія Перепічки, лідера групи, і застав цих підлітків поблизу під’їзду його будинку.

“Батько побачив цього Перепічку і збирався його затримати, щоб передати в руки поліції. Коли він наблизився до нього і спитав, чи це він побив його сина, Перепічка дав команду напасти на чоловіка. Підлітки відірвали капюшон з його куртки, зняли куртку і почали бити всі разом, бо розуміли, якщо когось із них зараз затримають, то їх здадуть поліції. На щастя, поруч проїжджала машина патрульної поліції, які побачили бійку”, – розповів Олег Веремієнко.

Замість притягнення хуліганів до відповідальності, родина Мельничуків отримала провадження проти батька і цивільний позов від матері Юрія Перепічки на 50 тисяч гривень. Мати Перепічки пише, що батьки Віталія прийшли до їхнього будинку, де зустріли її сина Юрія з друзями та почали звинувачувати його у побитті сина. На ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків, як пише мати Перепічки в позові, батько Віталія вдарив її сина долонею в обличчя, спричинивши перелом носа. Тому батьки Перепічки вимагають компенсації 50 тис. грн моральної та 1200 грн матеріальної шкоди.

“Я є захисником батька Віталія. Я спеціально кілька тижнів тому виїхав в Івано-Франківськ, щоб перевірити всі ці факти. Ознайомився з матеріалами, ми прийшли на судове засідання, до мене підійшла мама Юрія Перепічки і кинула мені в обличчя цивільний позов і каже: заплатіть нам 50 тисяч гривень – і справу проти тата закриють. Тобто мама хулігана, який бив кастетом Віталіка по голові, бив ногами до такого стану, що дитина не могла згадати, де живе, вимагає гроші! Дитина непритомна лежала на землі, а це ж січень, і жодна людина з тої групи не викликала швидку! І судять зараз тата Віталія – за 125 ст. ККУ (умисне завдання легких тілесних ушкоджень – КУРС) До речі, прокурор нам сказав: заплатіть 20 тисяч – і ми закриємо справу. Що це, як це кваліфікувати? Прокурор переконував мене і тата Віталіка, що треба заплатити тому, хто побив його сина кастетом…” – розповів Олег Веремієнко.

За його словами, в родині Перепічки є впливові родичі в Генпрокуратурі, тому побиття Мельничука та інших учнів не розслідується. Оскільки жодної відповідальності за побиття Віталія і сироти Юрія Ільницького так ніхто і не поніс, це спонукало адвоката надати цій історії публічного розголосу.

“Тепер звинувачують мого сина, ветерана війни. Прокуратура, як я бачу, нічого не робить. По справі мого онука роблять винним мого сина! Хочу звернутися до батьків і вчителів, які дали таке виховання отим підліткам… Це свого роду банда. Ми знаємо, хто був, і чекаємо на вживання заходів до тих дітей. Вчителі мають бути вчителями, а не покривати цих дітей. Мені дуже шкода, що коли мій син воював, ті батьки, які були біля своїх дітей, не навчили їх заступатися за молодших і слабших”, – сказала бабуся Віталія.

“Моя мета одна – ми хочемо розслідування справи щодо цих хуліганів і щоб з їхніми батьками провели роз’яснювальні бесіди. Бо спочатку адміністрація школи казала, що це відео знято не в школі і це не їхні діти. Ми прийшли з Віталіком в школу, взяли відеокамеру і зняли це місце, де били дитину. Ми маємо факт побиття малодітнього сироти старшокласниками, знятий на відео і викладений у ВКонтакте. Адміністрація школи стверджує, що там немає суспільного резонансу у справі і конфлікт вичерпаний. Я вважаю, що конфлікт буде вичерпаний, коли директорка школи пані Драпак подасть у відставку, коли начальник франківської поліції подасть у відставку і начальник прокуратури також. Завтра ми можемо побачити, що в Івано-Франківську будуть нападати на жінок, зривати ланцюжки, ґвалтувати дівчат у цій школі, грабувати банки, що ще треба, аби зрозуміти, до чого йде? Якщо злочинець не покараний, з бандою ніхто не розібрався, з батьками не провели “розбір польотів” на рівні прокуратури і поліції, то наслідки будуть зрозумілі”, – заявив Олег Веремієнко.