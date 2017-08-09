На заводі “Леоні” у Коломиї працівники освоюють обладнання, складаючи конструктор Lego. ВІДЕО

Вже восени у Коломиї повноцінно запрацює завод Leoni з виробництва кабельних мереж для автомобілів BMW і електромобілів. Він коштував компанії 16 мільйонів євро.

Зараз на заводі навчають персонал, і роблять це в доволі цікавий спосіб. Дитяче Lego допомагає дорослим навчитися швидко і виключно за схемою збирати кабельні мережі, імпровізувати тут не потрібно. Помилки неприпустимі, адже йдеться про життя водіїв і пасажирів. Тому кожен етап виробництва ретельно перевіряється і фіксується, йдеться у сюжеті DW, пише КУРС.

“Leoni несе відповідальність за продукт 10 років”, – наголошує директор заводу у Коломиї Руслан Грем.

Руслан Грем прийшов працювати на Leoni ще в 2002 році, коли будувався перший завод у місті Стрий. За 15 років він встиг зробити кар’єру від керівника маленької ділянки на виробництві до керівника заводу.

Можливість кар’єрного росту дуже мотивує Ірину, яка за кілька місяців з практикантки виросла до інструктора і вчить новачків.

“Гарне ставлення, гарна оплата, все обіцяне є”, – каже Ірина Матейчук.

Працівників заводу безкоштовно возять на виробництво, харчують за символічну ціну, робочий день – 8 годин, за понаднормову роботу доплачують.

Середній вік працівників 35 років. Середня зарплата – понад 7 тисяч гривень. Для Коломиї і навколишніх сіл це непогані гроші.

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До 2020 року завод розширить своє виробництво, тут працюватимуть 4 тисячі осіб. Щороку завод сплачуватиме до бюджету майже 120 мільйонів гривень податків.

Крім того, німці хочуть брати активну участь у житті громади Коломиї. Ще до відкриття заводу зробили дитячий майданчик і профінасували кілька молодіжних ініціатив.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї” раніше, німецькі інвестори побудують в Коломиї завод за 14 мільйонів євро на 800 робочих місць. Відтак 20 жовтня у Коломиї заклали капсулу із будівництва заводу “LEONI AG”.

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