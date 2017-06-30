“3 серпня завод “Леоні” у Коломиї випустить першу продукцію”, – Руслан Грем

Українці багато чули про інвестиції, однак мало хто відчув що це насправді. Тож коли стало відомо, що до Коломиї заходить німецький гігант “ЛЕОНІ”, найбільша інвестиція на Прикарпатті за минулих чверть століття, це викликало резонанс і підвищене зацікавлення.

Щоб відповісти на деякі питання, які особливо цікавлять коломиян, “Дзеркало Коломиї” зустрілося з директором заводу “ЛЕОНІ” у Коломиї Русланом Гремом.

Пан Руслан розповів, коли завод випустить першу продукцію, як влаштуватися на роботу, а також яка модель винагороди планується на цьому підприємстві.

– Пане Руслане, розкажіть, на якій стадії роботи зі зведення заводу, коли він почне працювати та як іде процес набору людей.

– Будівництво заводу у Коломиї розбите на кілька черг. На сьогодні завершується перша черга, а це приблизно 6500 квадратних метрів виробничої площі. До цього ще слід додати 3000 квадратних метрів офісних приміщень. Загалом на сьогодні вже зведено майже 10 000 квадратних метрів.

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Протягом другої черги, яка згідно з планом має розпочатися наступного року, має бути збудовано ще 10 000 метрів квадратних. Є плани і проекти на тривалішу перспективу, до 2020 року підприємство повинно розширитися до 40 000 квадратних метрів. Це майже така ж площа, яку займає наш завод у Стрию.

Тепер що стосується термінів. Першу чергу здаємо в експлуатацію 30 червня цього року. Тоді ж починаємо облаштовувати перші робочі місця – це монтаж обладнання, облаштування складських та офісних приміщень. Цей процес триватиме до 30 липня.

І вже з серпня 2017 року “ЛЕОНІ” у Коломиї почне працювати і давати свою першу продукцію. Дана продукція виготовлятиметься для автомобілевиробників – таких як “Фольксваген”, ”BMW”.

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На сьогоднішній день працевлаштовано 220 працівників, які проходять стажування у Стрию. Крім цього вже сформовано ряд офісних відділів – інженерний, відділ якості, логістики, ІТ, HR тощо.

До грудня цього року кількість працівників на заводі має зрости до 1000. А до кінця 2018 року на заводі згідно з планом розвитку має бути 2500 працівників. Загалом до кінця 2020 року кількість працюючих зросте до 5000.

– Яка ситуація з набором людей? Чи відчуваєте дефіцит робочої сили?

– Проблеми з трудовим ресурсом – це глобальна тема, і вони існують не тільки на Заході України чи в Україні загалом. Вони є в Словаччині, Румунії, Сербії. Це ті країни, де розташовані наші заводи.

Яка ситуація в Коломиї? На сьогодні опрацьовуємо територію в радіусі 40 кілометрів від міста. Тут ми запускаємо свої рекламні акції, інформаційні програми, презентації. Ми доводимо до людей що таке “ЛЕОНІ”, що ми виробляємо, що ми пропонуємо.

У Коломиї є офіс, де ми приймаємо людей, спілкуємося з ними, визначаємо де конкретна людина зможе себе реалізувати і складаємо своєрідну базу даних. Так-от скажу, що вона не така велика, як би нам хотілося.

Однією з причин цього ми вбачаємо те, що завод ще не почав працювати. Одразу як запрацює – ситуація докорінно зміниться в позитивному напрямку. Недостатньо мати інформацію з рекламної продукції чи ЗМІ.

Найякіснішою інформацією є інформація від людей, які будуть безпосередньо працювати на заводі та від свого імені ділитися враженнями з друзями, сусідами чи родичами.

– Які на сьогодні є вакансії на заводі та яка заробітна плата?

– 80% усіх працівників заводу – це робітники-оператори виробничих ліній і 20% – офісні працівники. Ми – виробниче підприємство, тому орієнтуємось на звичайного працівника. Це люди, які не мають вищої освіти, знання іноземної мови чи спеціальних навичок. Це люди, які здатні за місяць навчання якісно опанувати усі процеси виробництва кабельної продукції. Тільки після навчання працівник потрапляє безпосередньо на виробничі лінії, де він ще місяць працює під наглядом тренера. І тільки після успішного оцінювання працівник починає працювати самостійно.

Окрім заробітної плати, ми пропонуємо своїм працівникам соціальний пакет, зокрема безкоштовне довезення до місця праці, медичне страхування, пільгове харчування, навчання працівників, вивчення іноземних мов безпосередньо на підприємстві, тренінгові програми різних напрямків.

Щодо розміру заробітної плати, то для виробничих спеціальностей вона є погодинною. При цьому існує офіційна доплата за роботу у вечірні і нічні години, роботу у вихідні тощо. Крім цього діє система бонусів, зокрема за якість та ефективність.

Для офісних працівників маємо фіксований оклад і систему премій за досягнення цілей.

Якщо говорити про конкретні суми, то кваліфіковані офісні працівники отримують від 9000 тисяч гривень, а людина, яка працює на виробництві, отримуватиме від 7000 гривень.

Компанія веде бізнес прозоро та відповідально: сумлінно сплачує податки, створює робочі місця, вчасно виплачує заробітну плату.

ЛЕОНІ є соціально-відповідальним підприємством. Про це свідчить облаштування дитячого майданчика у Коломиї, співпраця з освітніми закладами регіону, спонсорська допомога при проведенні культурних заходів, фестивалів. Також у планах розвиток співпраці з молодіжними організаціями AIESEC, профорієнтаційна робота, сприяння у працевлаштуванні студентів і випускників, фінансова підтримка дитячим будинкам та інтернатам.

Віктор ФІТЬО

Фото: Андрій КАНЯ

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