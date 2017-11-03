На трасі Львів – Івано-Франківськ зіткнулися маршрутка і легковик – 13 постраждалих. ФОТО+ВІДЕО

На трасі Львів – Івано-Франківськ зіткнулися маршрутка і легковик – 13 постраждалих....

2 листопада близько 16:00 год. поблизу Залісся Перемишлянського району на автодорозі “Львів – Івано-Франківськ” 27-річний водій легковика “КІА-Каренс” виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з маршрутним автобусом “Мерседес-Бенц”, що слідував за маршрутом “Львів – Великі Глібовичі”.

На момент зіткнення в автобусі перебувало 29 осіб, повідомили у прес-службі Львівської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Внаслідок ДТП постраждало 13 осіб (всі дорослі), з яких 8 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікувальних закладів, 5 осіб перебуває на амбулаторному лікуванні.

ФОТО, ВІДЕО: Igor Zinkevych

Як повідомлялося, на Прикарпатті зіткнулися чотири автомобілі, є постраждалі.

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