На Прикарпатті зіткнулися чотири автомобілі, є постраждалі

2 листопада приблизно в обід 30-річний водій з Івано-Франківська, керуючи “Renault Kangoo”, у Тулукові Снятинського району зіткнувся з “Volkswagen Caddy” під керуванням 60-річного водія зі Снятинського району.

Внаслідок аварійної ситуації “Skoda Octavia”, яка рухалася в напрямку Коломия – Чернівці під керуванням 28-річного чернівчанина, зіткнулася з “Renault Kangoo”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Опісля “Volksvagen Caddy” виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним фургоном “Fiat Ducato” під керуванням 34-річного водія з Тростянки Коломийського району.

Внаслідок ДТП троє водіїв отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані в травматологічне відділення Снятинської ЦРЛ.

Як повідомлялося, вчора на Франківщині авто врізалося в електроопору – загинув 22-річний водій.

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