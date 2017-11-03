На Франківщині авто врізалося в електроопору – загинув 22-річний водій

2 листопада близько 21.00 год. у Делятині сталася смертельна ДТП.

22-річний водій з-під Яремче, керуючи “Mercedes-Benz Vito”, на заокругленій ділянці дороги з’їхав у кювет, де врізався в електроопору, внаслідок чого авто перекинулося, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Від отриманих травм водій загинув на місці.

23-річний пасажир авто з Яремче отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до Надвірнянської ЦРЛ.

16-річного пасажира оглянули лікарі і відпустили додому.

20-річний і 38-річний пасажири за медичною допомогою не зверталися.

Як повідомлялося, на Коломийщині авто збило на смерть 47-річного чоловіка.

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