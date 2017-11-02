На Франківщині викрали два автомобілі. ФОТО

Вчора в Івано-Франківську невідомі вкрали автомобілі “Mazda” у мікрорайоні “Пасічна” та “Toyota Rav 4” на Бельведерській.

Про це повідомили в телеграм-чаті AutoLife IF, пише КУРС.

Вчора увечері, в період з 19:00 до 8:00, по вул. Пасічна, 41, біля стоматклініки “ARDELI”, викрали автомобіль “Мazda 6” матового синього кольору.

Увага: за документами машина сіра (плівка зйомна). ДНЗ ВВ 0979 ВР.

У поліції просять зголоситися франківців, яким може бути щось відомо про викрадення авто.

Також вчора на вулиці Бельведерській, 47 невідомі, розбивши скло, викрали автомобіль “Toyota Rav 4”. Останній раз бачили авто вчора близько 20:30, в баку було близько 30 л бензину і 15 л газу. Номерний знак АТ8886СА.

При виявленні авто просять звертатись за тел. 102.

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