На Прикарпатті велосипедист вихопив з рук перехожої сумку і втік

До франківської поліції звернулася жінка і повідомила, що невідомий на велосипеді вихопив у неї з рук сумку.



Правоохоронці встановили особу грабіжника – ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який уже не раз притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабіж та розбій, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

Коли потерпіла поверталася додому, до неї ззаду на велосипеді під’їхав зловмисник та, вирвавши з рук сумочку, втік з місця події. Як вказала потерпіла, у сумці були 200 грн., ключі від квартири, паспорт, мобільний телефон.

У скоєному злодій зізнався та розповів про те, що викрадену сумку одразу ж викинув, забравши з неї мобільний телефон.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмисника очікує чергова кримінальна відповідальність.

Згідно з санкцією статті, передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

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