На Франківщині четверо молодиків побили 18-річного знайомого. ФОТО

31 жовтня на “102” надійшло повідомлення про бійку біля кафе на вулиці Коновальця в Івано-Франківську.
Патрульні застали на місці 18-річного хлопця з тілесними ушкодженнями. Він розповів, що його побили знайомі хлопці – після цього потерпілого шпиталізували, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.
Очевидці розповіли патрульним, що конфлікт трапився між потерпілим та ще чотирма хлопцями. Після бійки останні втекли.
Поліціанти вирушили на пошуки зловмисників. Згодом їх і знайшли – четверо хлопців ховалися у закинутому приміщенні на території колишнього заводу. Патрульні встановили – всі учасники бійки з Надвірнянського району, їм від 16 до 22 років. 20-річний затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Затримані хлопці заперечували свою причетність до нанесення тілесних ушкоджень, хоча на їхньому одязі були сліди крові. Тепер всі обставини справи з’ясують слідчі.
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