На Франківщині четверо молодиків побили 18-річного знайомого. ФОТО

31 жовтня на “102” надійшло повідомлення про бійку біля кафе на вулиці Коновальця в Івано-Франківську.

Патрульні застали на місці 18-річного хлопця з тілесними ушкодженнями. Він розповів, що його побили знайомі хлопці – після цього потерпілого шпиталізували, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.

Очевидці розповіли патрульним, що конфлікт трапився між потерпілим та ще чотирма хлопцями. Після бійки останні втекли.