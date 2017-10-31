Вулицями Івано-Франківська гуляють грабіжники, які напали з ножем на хлопця. ФОТО

Про це представники громадського об’єднання Національні Дружини повідомили на своїй сторінці у Facebook, передають “Вікна”:

“Увага! На волі гуляють грабіжники!

Нещодавно до бійців Національних Дружин Івано-Франківська звернувся за допомогою молодий хлопець: на нього напали двоє невідомих з ножем та вкрали телефон. Наша хлопці спіймали одного із злочинців та передали поліції. Іншого затримали самі правоохоронці.

Але сьогодні наш побратим Микола Гуртовський, голова Нацдружин Івано-Франківська, бачив, як злочинець, якого вони передали поліції, безкарно гуляє містом. Ми застерігаємо мешканців міста та просимо бути обережними, не довіряйте незнайомцям, щоб історія не повторилась.”

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