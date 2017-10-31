Поліція знайшла у 42-річного прикарпатця 2 кг марихуани і пістолет. ФОТО

Вчора, 30 жовтня, в ході раніше розпочатого кримінального провадження (зберігання, виготовлення та збут наркотиків) під час обшуку в помешканні раніше судимого 42-річного іванофранківця виявлено значну кількість різних наркотичних засобів.

Зокрема, знайшли та вилучили наркотичні речовини, схожі на “марихуану” вагою приблизно 2 кг, сильнодіючу психотропну речовину гашиш (200 г), амфетамін (30 г), 3 пристрої для викурювання наркотичних речовин з нагаром чорного кольору та екстракт канабісу, повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Крім того, виявили предмет, схожий на пістолет, з патроном до нього.

Вилучені речовини направлено на експертизу, триває перевірка.

Наразі чоловіка затримано. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Триває слідство.

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