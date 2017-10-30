У мешканця Коломийщини вилучили наркотики

В ході раніше розпочатого кримінального провадження працівники Коломийського відділу поліції під час проведення обшуку в помешканні підозрюваного у вчиненні крадіжки з проникненням у житло, чи інше приміщення, виявили та вилучили наркотики.

У 36-річного мешканця одного з сіл району в господарстві правоохоронці виявили та вилучили сухі подрібнені речовини рослинного походження, які згідно висновку проведеної експертизи є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабіс, інформує “Дзеркало Коломиї“.

За цим фактом щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження. Проводиться слідство.