На Тернопільщині перепоховали останки прикарпатців, розстріляних німецькими окупантами. ФОТО

Як повідомлялося, на Тернопільщині знайшли останки розстріляних українських націоналістів, серед них – адвоката з Коломиї.

У Тернопільській області у неділю, 19 листопада, останки понад 50 українців, розстріляних нацистами у листопаді 1942 року біля райцентру Чортків, перепоховали на міському кладовищі, повідомляє Укрінформ.

Серед закатованих уродженці Тернопільщини, Львівщини та Івано-Франківщини.

“Ще кілька десятків років тому, за архівними даними ОУН-УПА, стало відомо, що між Чортковом та Ягольницею фашисти розстріляли 52 в’язнів Чортківської тюрми. Пошукові роботи тривали не один рік. Працювали над архівними матеріалами, опитували старожилів, мешканців навколишніх сіл, імовірних свідків трагедії. І ось місяць тому за майже 300 м від траси, у полі, нам вдалося знайти останки розстріляних українських патріотів, серед яких був і священик”, – розповів керівник розкопок, заступник директора меморіально-пошукового підприємства “Доля” Львівської облради Володимир Харчук.

Заупокійну літургію очолив владика Василій Семенюк, митрополит Тернопільсько-Зборівський та владика Димитрій Григорак, єпарх Бучацький (УГКЦ).

Також у церемонії взяли участь представники духовенства з Львівщини, Івано-Франківщини.