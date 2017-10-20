На Прикарпатті зіткнулися “Део” і “Фольксваген”, є постраждалі

Аварія сталася 19 жовтня о 18:07 у Креховичах Рожнятівського району.

26-річний водій “Део Ланос” зіткнувся з “Фольксваген Пасат” під керуванням 44-річного водія, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок ДТП водій “Део-Ланос” отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та ін.



Нагадаємо, вчора зранку у Коломиї авто збило 19-річну дівчину-пішохода, а ввечері під колеса авто потрапив 41-річний коломиянин.

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