На Прикарпатті жінка віддала шахраям 2500 доларів

Телефонний дзвінок на стаціонарний телефон пролунав до жительки обласного центру 9 січня в обідню пору. Потерпіла потрапила на гачок аферистів, повіривши їм, що ті посприяють уникнути відповідальності за нібито вчинений її сином злочин.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.



Встановлено, що до 73-річної заявниці зателефонував невідомий їй чоловік і сказав, що її син нібито побив людину.

Тож, аби уникнути відповідальності за вчинення кримінального правопорушення чітко вказав суму – 3000 доларів США за “сприяння у справі”, щоб уникнути відповідальності.

Схвильована жінка відповіла, що не має такої суми грошей, тож зловмисник сказав віддати скільки є.

Потерпіла зібрала 2 500 доларів США та передала невідомому чоловікові, котрий підійшов до її будинку.

Тільки після цього жінка зателефонувала до сина і з’ясувала, що з ним усе гаразд і жодного кримінального правопорушення він не вчиняв. Відтак звернулася з повідомленням до правоохоронців.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, проводяться заходи щодо вставлення осіб, причетних до вказаного шахрайства, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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