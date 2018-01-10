У Коломиї 24-річний молодик намагався обікрасти магазин

Вчора, 9 січня, до Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від керівника одного з магазинів про те, що працівники крамниці “на гарячому” затримали молодика, який намагався вчинити крадіжку різного виду товару.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.



Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, який уже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.

Як з’ясувалося, зайшовши до магазину, зловмисник скористався тим, що за його діями ніхто не спостерігає та непомітно намагався поцупити товар, проте один із працівників помітив зловмисника та одразу викликав поліцію.

Лиходія затримано.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (Крадіжка вчинена повторно) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той строк.

Триває досудове розслідування.