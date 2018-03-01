На Прикарпатті згорів 47-річний чоловік

Чоловік згорів у власному будинку. Про трагедію стало відомо близько третьої години ночі.
Пожежа сталася у селі Голинь Калуського району зу ніч з 28 лютого на 1 березня, інформують “Вікна” з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Близько третьої годни ночі рятувальників повідомили про пожежу в кімнаті житлового будинку. На пожежі виявлено тіло власника, 1970 року народження.
Подробиці трагедії — згодом.
Минулої доби також були зафіксовані й інші пожежі. Очевидно, необережність краян пов’язана з сильними морозами.
О 05.12 надійшло повідомлення про пожежу у селі Семаківці Коломийського району. Тут горів житловий будинкок.
О 08.38 у селі Передівання Городенківського району зафіксували пожежу в кімнаті житлового будинку.
Об 11.08 у селі Хриплин Івано-Франківської міської ради горіли стіни складського приміщення ПАТ “Івано-Франківськ шкірсировина”.
О 14.00 в Івано-Франківську горіло сміття в закинутому приміщенні на території недіючого заводу “Агромаш”.
О 14.16 у селі Гошів Долинського району зафіксована пожежа на кухні житлового будинку.
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