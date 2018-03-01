У Карпатах лижники три доби ховалися від ведмедя. ВІДЕО

Хлопець з дівчиною з Києва загубилися в Карпатах. Вони провели три дні і три ночі в ущелині на горі Драгобрат по сусідству з ведмедем-шатуном, поки їх не знайшли рятувальники.

Вікна інформують, що в готелі, де вони зупинилися, адміністрація не помітила зникнення гостей. Пошуки почали тільки вранці, коли пара лижників не повернулися з курорту в Київ.

Родичі самі знайшли рятувальників, які за соцмережах вирахували, де лижники були востаннє, а потім на спеціальній техніці поїхали на пошуки.

Ситуація ускладнилася тим, що навколо бродив ведмідь, який прокинувся раніше, а тому був голодний і злий. Рятувальники змушені були діяти обережно.

Пару знайшли через сім годин на гірській ущелині в хатинці, яку пастухи використовують влітку для ночівлі. Таких в горах багато, там зазвичай на всякий випадок залишають дрова і їжу тривалого зберігання. Це і допомогло лижникам протриматися.

Фрірайдер Ігор Борисяк розповів:

“Вони були перелякані. Дівчинка намагалася ще посміхатися через силу. А хлопець був уже обезсилений. Йому залишалося 50 метрів дійти до машини, і він впав на коліна, сили його покинули”.

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Нагадуємо, що в Карпатах випало майже 2 метри снігу.