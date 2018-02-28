Майже 2 метри снігу насипало в Карпатах

У високогір’ї Карпат середня висота снігового покриву сягнула 1 м 70 см.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

“У високогір’ї Карпат середня висота снігового покриву сягає 1 м 70 см. На метеостанції “Пожижевська”, яка трохи нижче, насипало майже 80 см снігу. У передгір’ї зафіксовано 40-45 см снігу”, – повідомив Фригович.

За його інформацією, в Карпатах мороз сягає 22 градусів. Вже завтра, стверджують у Центрі гідрометеорології, опадів на Прикарпатті не очікують. Втім, перший день весни буде лише календарним. Потепління варто очікувати не раніше 3 березня.

Відомо, що метеостанція “Пожижевська” знаходиться на висоті 1450 над рівнем моря.

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