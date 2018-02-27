Коломияни стали учасниками тревел-шоу на СТБ

Телеканал СТБ презентує нове тревел-шоу “Світами за скарбами”. Роза Аль-Намрі та учасники відправляться у подорож за скарбом – 500 000 гривень.

Місто повідомляє, що герої будуть збирати античну картину з простих перехожих біля Римського Пантеону, на віслюках перевозити подарунки дітям у німецьких селах, а також вчитися виживанню у В’єтнамі.

Нещодавно стало відомо, що одна з 8 пар учасників – це сім’я з Коломиї. Роман та Христина Яремко вже відомі глядачам СТБ. Рома декілька років тому брав участь у проекті «Хата на тата», а потім змінився до непізнаваності у шоу «Зважені та щасливі». Тепер, нарешті вдвох, Рома та Христина зможуть вирушити у шалену подорож.

Чи зможуть вони підкорити проект “Світами за скарбами”, побачимо вже 3 березня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Нагадуємо, що для прикарпатських дітей-сиріт придбано житло за державні кошти.