На Прикарпатті затримали юнаків, які обкрадали автомобілі. ФОТО

14 жовтня близько 2-ї години ночі екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про те, що в Івано-Франківську на вулиці Надвірнянській в автомобілі Skoda сидить підозріла особа.

Патрульні прибули на виклик. Там застали двох хлопців – вони якраз розбили скло в автомобілі Volkswagen і намагалися втекти, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківська.

У дворі стояли три автомобілі з розбитими вікнами.