На Прикарпатті затримали юнаків, які обкрадали автомобілі. ФОТО

14 жовтня близько 2-ї години ночі екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про те, що в Івано-Франківську на вулиці Надвірнянській в автомобілі Skoda сидить підозріла особа.
Патрульні прибули на виклик. Там застали двох хлопців – вони якраз розбили скло в автомобілі Volkswagen і намагалися втекти, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківська.
У дворі стояли три автомобілі з розбитими вікнами.
Затриманими виявилися 15-річний та 18-річний мешканці Івано-Франківська. Патрульні провели їм поверхневу перевірку. Під час цього мешканці будинку вийшли надвір.
Один із них засвідчив, що хлопці сиділи в чужому автомобілі, а інші впізнали свої речі.
Так, у шкарпетці затриманого були чужі ключі від помешкання, а в сумці – окуляри й навіть іграшка.
Інший затриманий у кишені штанів мав чужі документи й стверджував, що штани не його.
На місце виїхали слідчо-оперативна група та працівники Ювенальної превенції.
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