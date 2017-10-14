Суд виніс вирок чотирьом прикарпатським наркоділкам. ФОТО

Івано-Франківський міський суд виніс вирок чотирьом учасникам злочинної групи наркоділків, про знешкодження якої СБУ повідомляла у жовтні 2015 року.

Організатора групи було затримано при спробі реалізувати понад тисячу пігулок сильнодіючого препарату “Субутекс”, пише МІСТО.

Злочинець розповсюджував наркотичні та психотропні речовини через мережу наркодилерів, які поширювали їх на території Івано-Франківської області.

Співробітники спецслужби встановили всіх осіб, причетних до постачання та збуту наркотичних речовин. В результаті обшуків було вилучено шістсот пігулок “Субутекс”, майже кілограм амфетаміну, три гранати РГД-5, пістолети Макарова та “Шмайсер” з набоями.

У листопаді того ж року всім учасникам злочинної групи було повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Суд визнав організатора злочинної групи винним та засудив до чотирьох з половиною років позбавлення волі.

Трьох його спільників засуджено на терміни понад чотири роки позбавлення волі.