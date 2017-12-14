На Прикарпатті за підтримки Європи будуватимуть сміттєпереробні заводи

За участю заступника голови ОДА Ярослава Паранюка відбулася нарада з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку і компанії “Ramboll” щодо переробки на Прикарпатті твердих побутових відходів.

Про це повідомили у прес-службі ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

За словами Ярослава Паранюка, в області активно ведеться робота щодо вирішення питань із поводженням зі сміттям.

Нещодавно було підписано Меморандум про партнерство та співпрацю у сфері поводження з твердими побутовими та промисловими відходами між обласною державною адміністрацією, Івано-Франківською, Надвірнянською, Коломийською та Калуською міськими радами, який сприятиме вирішенню питань раціонального, екологічно безпечного поводження із сміттям, а також створенню потужностей з їх переробки на території області.

Як зазначила представник ЄБРР в Україні Олена Борисова, для банку є важливим підтримати Україну у напрямку енергетичної незалежності та стійкого використання ресурсів.

Тому ще з 2007 року ЄБРР працює над тим, щоб в енергетичному секторі підтримувати проекти як муніципальні, так і приватні.

Що ж до обласного центру, то тут є добрий досвід щодо проведення реконструкцій систем опалення.

Разом з тим, ЄБРР має значні напрацювання із підтримки проектів управління муніципальними відходами у різних країнах світу, тож будівництво сміттєпереробного заводу на Івано-Франківщині може стати пілотним проектом міжмуніципального співробітництва і допомогти місту й області спільно розбудувати систему управління твердими побутовими відходами, яка буде самоокупна і нешкідлива для навколишнього середовища.

Під час наради експерти данської компанія “Ramboll”, які на замовлення ЄБРР розробили проект для Прикарпаття, презентували його учасникам заходу, розповіли про можливі функціональні та інституційні моделі міжмуніципального співробітництва, окреслили критерії для будівництва сміттєпереробних заводів.

Відповідно до їхнього проекту, територія області буде розділена на три кластери: північний, центральний і південний. Кожен з них акумулюватиме в рік до 50 тисяч тонн відходів, а також розміщуватиметься об’єкт переробки чи утилізації відходів. До того ж в області функціонуватимуть п’ять сміттєперевантажуючих станцій.

Зазначалося, що під час реалізації проекту враховуватимуться європейські вимоги щодо будівництва сміттєпереробних заводів, надаватимуться переваги зведенню об’єктів переробки та утилізації відходів, їх мінімальному впливі на здоров’я людей та стан навколишнього середовища.

Окрім того, будуватимуться великі полігони, що дадуть змогу знизити інвестиційні витрати.

Читайте також: У Коломиї “АВЕ” вкотре підняло тарифи, а сміття і далі під будинками. Чому так відбувається?