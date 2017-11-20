На Прикарпатті перші серйозні заморозки. Водіям дали 4 поради, як уникнути аварій

Згідно з повідомленнями синоптиків, в Івано-Франківську та області очікується зниження температури.

У поліції розповіли, як уникати аварійних ситуацій під час перших приморозків, інформує “Дзеркало Коломиї“.

1. Початок руху в умовах приморозків має бути плавним і м’яким. Намагайтеся встановити крісло так, щоб сидіти зручно і не забувайте пристебнутися ременем безпеки.

2. Рухаючись по слизькій замерзлій дорозі, намагайтеся їхати з постійною швидкістю. Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами і нерегульованими пішохідними переходами. Ні в якому разі не виїжджайте на дорогу на літній гумі! На автомобілі повинні бути встановлені зимові шини при температурі повітря + 5-7 градусів за Цельсієм. До того ж, на всі чотири колеса повинні бути встановлені однакові шини. Це забезпечить однакове зчеплення всіх коліс з дорожнім покриттям.

3. Найважливіше вимога – це дотримання дистанції. Дистанція повинна бути більше, ніж в іншу пору року. На дорозі, покритій льодом, намагайтеся рухатися в смузі з найбільш інтенсивним рухом, там, де їде більшість машин, крижане покриття на дорозі топиться швидше і рух там буде безпечнішим.

4.Якщо вам потрібно зупинитися на зимовій дорозі, постарайтеся знайти місце, вільне від ожеледиці. Бажано не зупинятися на підйомах і спусках. Рушати з місця в таких місцях при поганому зчепленні дуже складно і може бути небезпечним. Перед підйомом вибирайте відповідну передачу і швидкість заздалегідь, щоб не додавати газ під час самого підйому. На слизькій дорозі покритій льодом можна втратити контроль над автомобілем.

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