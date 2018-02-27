На Прикарпатті перекинулася снігоочисна машина

Через нахабного водія неподалік Татарова водій ТОВ «ПБС», який саме працював над розчисткою доріг та узбіч, потрапив у ДТП.

Щоб уникнути зіткнення, працівник компанії змушений був різко повернути праворуч, виїхав на узбіччя і перекинувся, пише Фіртка.

Ні ожеледиці, ні будь-яких інших дорожніх факторів, які могли стати причиною ДТП не було. Враховуючи те, що швидкість вантажівки була 42 км/год, працівник обмежився лише гематомами, пошкодження спецтехніки теж незначні.

“Чисті дороги, які обслуговує “ПБС” – це вже норма. Але мало хто знає, у яких умовах доводиться працювати нашим водіям. Ні, ми не говоримо про цілодобові чергування, холод та інше, ми хочемо звернути увагу на культуру всіх учасників дорожнього руху. Ми звертаємося до вас, друзі, бути толерантними на дорогах. Подібних випадків за час нашої практики було чимало, через нетерплячість інших учасників дорожнього руху, які безстрашно обганяють наші вантажівки, трапляється багато аварійних ситуацій. Лише завдяки високій кваліфікації наших працівників, більшість зіткнень вдається уникнути. Тому просимо бути взаємоввічливими на дорозі, підтримувати один одного у складних умовах. А “ПБС” завжди рада допомогти”, – йдеться у повідомленні прес-служби “ПБС”.

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