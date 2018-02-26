Прикарпаття готове до складних погодніх умов, запевняє ОДА

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Олег Гончарук, запевнив, що влада готова до різних ситуацій, які пов’язані із похолоданням.

Місто інформує, що впродовж тижня, внаслідок переміщення через територію України двох активних циклонічних вихорів, у багатьох областях суттєво знизиться температура повітря до 17-22 градусів морозу вночі і 9-14 вдень, посиляться опади у вигляді снігу, а також можливі заметілі.

Задля уникнення можливих надзвичайних ситуацій керівникам органів влади, відповідних служб і відомств дано доручення забезпечити оперативне реагування на виникнення будь-яких трудностей, пов’язаних із погіршенням погодних умов, повідомляють в прес-службі ОДА.

Зокрема, забезпечити належну роботу систем життєзабезпечення, транспортне сполучення, посилити роботу служб цивільного захисту, забезпечити моніторинг патрульними службами автодоріг для запобігання заторів, залучити спецтехніку для очистки автошляхів, передбачити можливість дислокації снігоочисної техніки із регіонів, організувати пункти обігріву.

Як зазначив Олег Гончарук, Прикарпаття готове до реагування на можливі надзвичайні ситуації у зв’язку з погодними умовами.

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