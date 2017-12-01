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На Прикарпатті горіли рибний цех, літня кухня і будинок

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Фото ілюстративне

За минулу добу на Прикарпатті зареєстровано 3 пожежі.

Про це повідомляє Управління ДСНС області, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

30 листопада о 17:23 у Маняві Богородчанського району виникла пожежа стіни літньої кухні. Вогнем частково знищено стіну будівлі. Попередня причина  – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

О 23:54 у Верхній Калуського району сталось загорання покрівлі рибного цеху. Вогнем частково знищено покрівлю будівлі. Причина пожежі встановлюється.

1 грудня о 4:01 у Верхньому Майдані Надвірнянського району виникла пожежа покрівлі дерев’яного одноповерхового приватного житлового будинку. Вогнем частково знищено покрівлю будівлі. Причина пожежі встановлюється.

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