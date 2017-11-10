На Прикарпатті депутат обласної ради “забув” задекларувати Mitsubishi Outlander вартістю 213 тис. грн

Депутат облради придбав автомобіль Mitsubishi Outlander вартістю 213 тис. грн та не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

За цим фактом складено та направлено до суду адміністративний протокол.

На виконання вимог КУпАП прокуратура візьме участь у судовому розгляді.

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті депутат райради не повідомив НАЗК про купівлю автомобіля за майже 1 млн грн.

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