На Прикарпатті депутат обласної ради “забув” задекларувати Mitsubishi Outlander вартістю 213 тис. грн

Депутат облради придбав автомобіль Mitsubishi Outlander вартістю 213 тис. грн та не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.
За цим фактом складено та направлено до суду адміністративний протокол.
На виконання вимог КУпАП прокуратура візьме участь у судовому розгляді.
Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті депутат райради не повідомив НАЗК про купівлю автомобіля за майже 1 млн грн.
Читайте також: У Коломиї засудили на рік умовно екс-директора “Полігон-екологія” через ремонт по Міцкевича.