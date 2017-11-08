У Коломиї засудили директора комунального підприємства, який спричинив державним інтересам збитків на 690 тис. грн

У Коломиї засудили директора комунального підприємства, який спричинив державним інтересам збитків на...

У п’ятницю, 3 листопада, Коломийський суд розглянув кримінальне провадження про службове підроблення та засудив обвинуваченого і призначив покарання у вигляді два роки позбавлення волі з позбавленям права займати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративних господарських функцій строком один рік, зі штрафом 4250 грн.

Про це інформує прес-служба суду.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив обвинуваченого від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік та стягнув 2464,68 грн. витрати за проведення експертизи в дохід держави.

27 грудня 2016 року обвинувачений, оскільки займав посаду директора комунального підприємства “Полігон Екологія”, уклав із начальником відділу управління комунальним майном Коломийської міської ради Івано-Франківської області договір підряду № 96 на проведення капітального ремонту проїжджої частини дороги по вул. Міцкевича в Коломиї.

Згідно з умовами договору КП “Полігон Екологія” зобов’язувалась провести будівельні роботи – капітальний ремонт вказаної проїжджої частини дороги за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації обумовлений договором термін до 31 грудня 2016 року.

На виконання укладеного договору підряду відділом управління комунальним майном Коломийської міської ради КП “Полігон Екологія” було перераховано грошові кошти в сумі 690000 грн.

Обвинувачений склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та довідку про вартість виконаних робіт форми за грудень 2016 року по капітальному ремонту вулулиці, хоча через погодні умови будівельні роботи фактично не були виконані, а тільки було закуплено деякі необхідні для вказаних будівельних робіт матеріали.

Внаслідок злочинних дій обвинуваченого директора КП “Полігон Екологія” державним інтересам спричинено збитків на суму 690 000 грн., що у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України – складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

На вирок суду може бути подана апеляція протягом тридцяти днів.

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