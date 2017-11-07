На Прикарпатті депутат райради не повідомив НАЗК про купівлю автомобіля за майже 1 млн грн

Встановлено, що депутат Косівської районної ради не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) про суттєві зміни у майновому стані, а саме про придбання автомобіля вартістю майже 1 млн грн.

В ході судового розгляду прокуратура довела вину депутата, а суд наклав на нього стягнення у вигляді штрафу.

Читайте також: У Коломиї суд зобов’язав міськраду віддати майже 200 тис. грн боргу за газ.