На Прикарпатті чоловік вбив рідного брата

Вчора зранку до правоохоронців надійшло повідомлення від 49-річного калушанина про те, що він виявив мертвого 43-річного брата за місцем його проживання.

На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група, яка в ході першочергових слідчих дій з’ясувала, що напередодні ввечері підозрюваний прийшов відвідати свого брата. В ході розмови між ними виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті з приводу систематичного вживання потерпілим алкогольних напоїв, який в подальшому переріс у бійку, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Старший брат наніс численні удари руками та ногами по голові та тілу молодшому. Після вичерпання конфлікту вони полягали спати, а вже зранку прокинувшись, виявив тіло брата без ознак життя.

В результаті проведення судово-медичної експертизи, встановлено, що причиною смерті є набряк та стиснення головного мозку, крововилив під оболонку та речовину головного мозку, закрита черепно-мозкова травма.

Підозрюваного у злочині затримано. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні вказаного злочину та обрання судом міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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