Неповнолітньому, який у Коломиї побив екс-заступника мера, винесуть вирок на закритому судовому засіданні

Неповнолітньому, який у Коломиї побив екс-заступника мера, винесуть вирок на закритому судовому...

Як повідомляли, у Коломиї судитимуть неповнолітнього, який улітку побив екс-заступника мера.

Про це повідомляє прес-служба Коломийського суду, інформує Дзеркало Коломиї.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2017 року приблизно о 4 год. 30 хв. у Коломиї на вул. Привокзальній 16-річний коломиянин під час словесного конфлікту умисно завдав декількох ударів у голову Тарасу Яворському у результаті чого спричинив тілесні ушкодження.

Вказані дії органи досудового розслідування кваліфікували, як спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння.

Ухвалою суду під головуванням судді П’ятковського В. І. від 13 жовтня 2017 року вирішено, що розгляд даного провадження проводитиметься у закритому судовому засіданні.

Результати розгляду справи будуть оприлюднені після проголошення вироку суду.