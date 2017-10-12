У Коломиї судитимуть неповнолітнього, який улітку побив екс-заступника мера

На розгляд до Коломийського міськрайонного суду з місцевої прокуратури надійшов обвинувальний акт про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

Про це повідомляє прес-служба Коломийського суду, пише Дзеркало Коломиї.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2017 року приблизно о 4 год. 30 хв. у Коломиї на вул. Привокзальній 16-річний коломиянин під час словесного конфлікту умисно завдав декількох ударів у голову Тарасу Яворському у результаті чого спричинив тілесні ушкодження.

Вказані дії органи досудового розслідування кваліфікували, як спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння.

Кримінальне провадження розглядає суддя П’ятковський В. І., який спеціалізується на розгляді справ про обвинувачення неповнолітніх.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою в установі виконання покарань №12 Івано-Франківська.

Підготовче судове засідання за цим кримінальним провадженням призначено на 14.30 год 13 жовтня 2017 року.