На Прикарпатті чоловік вбив дядька, який прийшов по свій телефон

На Надвірнящині поліція затримала молодого чоловіка, який наніс смертельне ножове поранення рідному дядькові.

Про це у Facebook повідомив керівник Нацполіції в області Віктор Шкутов, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Конфлікт між чоловіками трапився ввечері 5 грудня в селі Пнів. У ході суперечки нетверезий 35-річний місцевий житель удома вдарив ножем у грудну клітку рідного дядька, котрий прийшов до нього забрати свій мобільний телефон.

Близько 17:30 год. у чергову частину Надвірнянського відділу поліції надійшло повідомлення з центральної районної лікарні про те, що до лікувального закладу доставили 59-річного жителя с. Пнів із тілесними ушкодженнями. Під час надання медичної допомоги пацієнт помер.