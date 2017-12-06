На Прикарпатті чоловік вбив дядька, який прийшов по свій телефон

На Надвірнящині поліція затримала молодого чоловіка, який наніс смертельне ножове поранення рідному дядькові.
Про це у Facebook повідомив керівник Нацполіції в області Віктор Шкутов, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Конфлікт між чоловіками трапився ввечері 5 грудня в селі Пнів. У ході суперечки нетверезий 35-річний місцевий житель удома вдарив ножем у грудну клітку рідного дядька, котрий прийшов до нього забрати свій мобільний телефон.
Близько 17:30 год. у чергову частину Надвірнянського відділу поліції надійшло повідомлення з центральної районної лікарні про те, що до лікувального закладу доставили 59-річного жителя с. Пнів із тілесними ушкодженнями. Під час надання медичної допомоги пацієнт помер.
В ході першочергових слідчих дій з’ясувалося, що 59-річний місцевий житель прийшов додому до племінника, щоб забрати свій мобільний телефон. Обидва чоловіки були добряче напідпитку, тож між ними виник словесний конфлікт, який переріс в бійку.
Господар забіг у літню кухню, схопив зі столу кухонний ніж і повернувся в будинок. Там ударив дядька ножем у праву задньо-бокову частину грудної клітки, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді поранення правої легені.
Після цього зловмисник утік з місця події та переховувався в селі, але завдяки оперативним діям правоохоронців того ж вечора був затриманий.
Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення злочину та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження. За такі дії законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Триває розслідування.
Раніше йшлося, що на Франківщині син убив рідну матір.