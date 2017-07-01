На Прикарпатті брат у сестри викрав металеві вироби, щоб підзаробити на випивку

До Долинського відділення поліції звернулася 45-річна мешканка одного із сіл району повідомивши, що невідома особа з її господарства викрала металеву трубу, рейку та металевий стовпчик. У вчиненні цієї крадіжки потерпіла запідозрює свого рідного брата.

Проведеними розшуковими заходами підозри потерпілої підтвердилися. Зловмисником виявився 41-річний рідний брат потерпілої, повідомляє Сектор комунікації Головного правління Національної поліції в Івано-Франківській області

Як з’ясували правоохоронці, чоловік скористався відсутністю вдома сестри, виніс з господарства металеві вироби і здав на металобрухт, а виручені кошти витратив на випивку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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