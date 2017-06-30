На Прикарпатті адвокат обікрав більярдний клуб

Прокурор Івано-Франківської області Олександр Стратюк повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення адвокату, якого підозрюють у крадіжці.

Як повідомляє прес-служба прокуратури в Івано-Франківській області, правозахисник з корисливих мотивів проник у приміщення більярдного клубу у Долині та викрав звідти телевізор і аудіоакустичну систему, чим заподіяв матеріальні збитки власнику закладу.

Наразі зловмиснику вручено повідомлення про підозру, досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Читайте також: На Коломийщині син разом з батьком вкрали скутер