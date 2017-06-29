На Коломийщині син разом з батьком вкрали скутер

До Коломийського відділення поліції за допомогою звернулася 41-річна мешканка одного з сіл району. Жінка повідомила про те, що невідомі особи викрали її скутер марки “Хонда”, котрий вона залишила на декілька хвилин біля господарства знайомої.

Поліцейські за “гарячими слідами” встановили особи зловмисників і затримали двох мешканців сусіднього села – 51-річного чоловіка та його 28-річного сина, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.



Як з’ясувалося, того дня потерпіла приїхала до знайомої та залишила скутер біля її господарства. В той час попри це обійстя проїжджали зловмисники, котрі помітили залишений без нагляду транспортний засіб. Батько з сином скористалися тим, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, завантажили мопед до багажника своєї машини і поїхали додому.

Працівники поліції вилучили транспортний засіб, який повернуть законному власнику, а правопорушникам доведеться відповідати за законом.

Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Триває досудове розслідування.

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