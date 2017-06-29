На Прикарпатті виявили ще близько 700 нарковмісних рослин

Загальнодержавна оперативно-профілактична операція “Мак” триває. В ході заходів правоохоронці продовжують виявляти осіб, які, всупереч діючому законодавству, вирощують заборонені рослини.

Так, минулої доби поліцейські задокументували два факти незаконних посівів маку. Зокрема, на присадибній ділянці 62-річної жительки Косівського району нарахували понад 450 рослин снодійного маку, а на Рогатинщині виявили та вилучили понад 200 рослин маку.

Читайте також: Понад 900 стебел маку вилучили правоохоронці на Коломийщині та Снятинщині

Рослини направлено на експертизу, а за цим фактом розпочаті кримінальні провадження передбачені ч.1 ст. 310 (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального Кодексу України.

Такі дії караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Читайте також: У Коломиї на території УПЦ Московського патріархату вирощували нарковмісні рослини. ФОТО