На Прикарпатті 24-річна жінка зарізала співмешканця

У Калуші між співмешканцями виник конфлікт, у результаті якого жінка завдала 31-річному чоловікові удар ножем в ділянку черевної порожнини, внаслідок чого потерпілий через деякий час помер.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Наразі відомо, що зловмисниця лікарів викликала, але про факт спричинення нею ножового поранення не повідомляла. Однак згодом 24-річна жінка у вчиненому зізналася.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Калуська прокуратура.



Вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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