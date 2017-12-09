На Франківщині чоловік вбив вітчима, а тіло сховав у лісі

На Верховинщині до поліції надійшло повідомлення від 37-річного мешканця одного з сіл району про те, що під час розпивання спиртних напоїв він побив свого вітчима, спричинивши йому тілесні ушкодження від яких той помер.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, які розпочали слідчі дії щодо встановлення обставин події, які призвели до трагедії. Як було з’ясовано, подія сталася ще 23 листопада інформує Фіртка.

Прийшовши до 57-річного вітчима в гості, чоловіки розпивали спиртні напої. Відтак між ними виник словесний конфлікт, який в подальшому переріс у бійку.

Молодший наніс старшому декілька ударів кулаками в різні частини тіла після чого вони полягали спати, а вже прокинувшись вранці, гостюючий виявив вітчима без ознак життя.

Для того щоб приховати сліди злочину чоловік відтягнув тіло до лісового масиву неподалік житлового будинку, де накрив його листям та гіллям. До поліції з повинною звернувся лише напередодні.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення злочину та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.