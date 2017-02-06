На Прикарпатті 17-річний водій в’їхав у припарковане авто

4 лютого приблизно о 21.40 у с. Трійця Снятинського району по вул. Головній трапилася ДТП.
Про це повідомляють в Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.
17-річний мешканець села Трійця, учень коломийського технікуму, керуючи автомобілем “Шкода Фабія”, не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги, де наїхав на “Фіат”, який був припаркований на правому узбіччі, а також вчинив наїзд на його власника, 72-річного односельця, який стояв поряд.
Внаслідок наїзду власник автомобіля “Фіат” отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Коломийської ЦРЛ.
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