На Прикарпатті 17-річний водій в’їхав у припарковане авто

4 лютого приблизно о 21.40 у с. Трійця Снятинського району по вул. Головній трапилася ДТП.

Про це повідомляють в Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

17-річний мешканець села Трійця, учень коломийського технікуму, керуючи автомобілем “Шкода Фабія”, не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги, де наїхав на “Фіат”, який був припаркований на правому узбіччі, а також вчинив наїзд на його власника, 72-річного односельця, який стояв поряд.

Внаслідок наїзду власник автомобіля “Фіат” отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Коломийської ЦРЛ.

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