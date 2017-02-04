Деталі смертельної ДТП у Коломиї: водій загинув у свій день народження. ФОТО

Як повідомлялося, вчора, 3 лютого, о 21:20 у Коломиї по вулиці Хмельницького трапилася аварія.

Водій автомобіля марки “Audi” виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом.

24-річний водій від отриманих травм загинув на місці, інформують у ДАІ. Вчора, 3 лютого, у день загибелі, водієві виповнилося 24 роки…

Пасажири автомобіля 24-річний мешканець с. Годи Коломийського р-ну та 23-річний мешканець Коломиї отримали тілесні ушкодження та доставлені в Коломийську ЦРЛ.