На папері ніби є, а в кишені — пусто: чи можуть прикарпатці прожити на 3200 гривень? ОПИТУВАННЯ

На папері ніби є, а в кишені — пусто: чи можуть прикарпатці...

З першого січня набрав чинності законопроект, згідно з яким мінімальна заробітна плата підвищилася до 3 200 гривень. Окрім цього, у 2017 році мінімальна пенсія також має зрости від 1247 до 1373 гривень. Та чи можуть прожити українці на мінімальну зарплату чи пенсію?

Журналісти МІСТА провели опитування серед франківців, чи вистачає їм їхньої заробітної плати.

Більшість відповідали, що грошей бракує. І суттєве зростання зарплати, про яке так говорили посадовці, взагалі не відчутне через високі ціни на комунальні послуги та продукти харчування.

Про дозвілля навіть не йдеться. Його можуть дозволити собі не всі опитані.

У свою чергу, в Держстаті кажуть, що середня зарплата українців станом на червень сягає понад 6 тисяч. Однак в реальності — ситуація інша, про що говорять провідні українські економісти.

“Невідомо, як тепер виводить показник середньої зарплати Держстат, — коментує Андрій Новак, голова Комітету економістів України. — Навіть та зарплата, яку вказують — 6550 гривень, є радше рідкістю, аніж масовим явищем. Щоб мати в середньому 6500 гривень, як мінімум третина працівників в країні повинна отримувати 10 тисяч гривень. А така зарплата зустрічається дуже рідко, її отримують фахівці, які працюють на високооплачуваних посадах у найзаможніших містах-мільйонниках. Усі інші отримують набагато менше, ніж 6 тисяч гривень, дуже велика кількість людей має мінімальну зарплату — 3200 гривень”.

Як повідомлялося раніше, щоб не відчувати себе бідними, більшість прикарпатців хочуть заробляти 6 тисяч гривень

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