Одруження без штампа в паспорті: що про це нововведення думають мешканці Прикарпаття. ВІДЕО

Замість застарілого штампа у паспорті українські молодята тепер отримують 2 свідоцтва: для нього та для неї.
1 жовтня 2016 року вступив у дію Закон, де зазначається про відміну штампа при одруженні та видачу свідоцтв кожному із подружжя.
Мрія чоловіків здійснилась, але частково: штампа у паспорті не буде, однак відомість про укладення шлюбу одразу внесуть до державного реєстру.
Що про таке нововведення думають мешканці Прикарпаття — у сюжеті ОТБ Галичина.
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