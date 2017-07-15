Одруження без штампа в паспорті: що про це нововведення думають мешканці Прикарпаття. ВІДЕО

Одруження без штампа в паспорті: що про це нововведення думають мешканці Прикарпаття....

Замість застарілого штампа у паспорті українські молодята тепер отримують 2 свідоцтва: для нього та для неї.

1 жовтня 2016 року вступив у дію Закон, де зазначається про відміну штампа при одруженні та видачу свідоцтв кожному із подружжя.

Мрія чоловіків здійснилась, але частково: штампа у паспорті не буде, однак відомість про укладення шлюбу одразу внесуть до державного реєстру.

Що про таке нововведення думають мешканці Прикарпаття — у сюжеті ОТБ Галичина.

Читайте також: Чому іноземці закохуються в українок